Spezia, D'Angelo: "Bari squadra molto tecnica, dovremo dare il massimo"

Impegno casalingo per lo Spezia, che dopo la vittoria in extremis ad Ascoli ospita il Bari al Picco, nell'anticipo di Serie B. Mister Luca D'Angelo parla cos' in conferenza pre-partita: "Con il Parma dal punto di vista tecnico abbiamo giocato meglio, però il tipo di partita di Ascoli era quella, una partita di grande intensità e agonismo, mentre con il Parma era una partita più di calcio. La squadra si è adattata bene in tutte e due le circostanze ed è un merito. Ora vedremo domani, dove la partita sarà diversa e si affronteranno due squadre che cercheranno di fare la partita. Sappiamo che dobbiamo fare molto, specie in casa dove abbiamo l’appoggio del pubblico. La squadra deve giocare per vincere sempre, anche fuori casa, domani mi aspetto una partita giocata al massimo e alla ricerca del risultato"





Sulla classifica: “Ci siamo allenati con grande voglia e determinazione, domani proveremo a fare un bellissimo risultato. Dobbiamo guardare alla realtà, che ci dice che non siamo messi bene in classifica. I giocatori conoscono la situazione e si devono adattare alla partita che si prospetta. Se l’avversario gioca, noi possiamo giocare alla pari come con il Parma, se invece gioca come l’Ascoli, una gara intensa e in profondità, devi adattarti, specie in questo momento in cui ancora non abbiamo la forza di imporci su tutti i campi. Domani affrontiamo una squadra molto tecnica che presumo ci darà modo di giocare in maniera diversa”





Sulla squadra: "I ragazzi lavorano con intensità, Antonucci ha avuto problemi fisici la settimana precedente e solo per quello non è partito dall’inizio ad Ascoli. Per domani è pronto ad essere a disposizione, così come chi è entrato ha fatto bene. Hristov ci ha dato carisma e serenità, Zurkowski è un giocatore importante e da cui ci aspettiamo prestazioni anche migliori. Con il rientro di Reca Elia probabilmente verrà schierato in altre posizioni, ma per me sta facendo bene. Confidiamo che anche domani possa fare una bellissima partita. Hristov va valutato per il minutaggio, è tanto che è fuori ed un conto è partire titolare e un conto subentrare. Difficilmente potrebbe completare una partita ma mi tengo una considerazioni fino a domattina. Dragowski è rientrato negli ultimi tre giorni, però domani gioca sicuramente Zoet. Sceglierò per lo stato di forma e per come ho visto i giocatori in settimana, poi anche in base alle caratteristiche dell’avversario per metterli in difficoltà. Partiamo con un undici, poi ci sono i cambi per determinare l’andamento della partita”.