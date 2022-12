Spezia, contro gli olandesi del Groningen finisce 2 a 0: Verde a Kiwior a segno

Lo Spezia batte per 2-0 gli olandesi del Groningen nell'ultima amichevole programmata durante ritiro che si sta disputando in Spagna da oltre una settimana. Sul terreno di Benidorm un gol per tempo da parte della squadra di Luca Gotti. Vantaggio di Verde con un colpo di testa su cross di Ampadu al 41' e raddoppio di Kiwior al 57' con un sinistro all'angolo dal limite dell'area. Il polacco era alla prima uscita dopo aver disputato i Mondiali in Qatar. Si è rivisto in campo nel primo tempo anche Nzola, che ha svolto un percorso di preparazione personalizzato nelle due settimane precedenti. Regolarmente in porta Zoet, che aveva accusato una leggera contrattura tre giorni fa.

"Un test di buon livello, condito dalla vittoria - ha detto Verde al termine del match -. Il ritiro ci è servito per mettere benzina nelle gambe e stare assieme, abbiamo fatto un grande lavoro fisico e di gruppo. Alla ripresa ci saranno partite importanti".

Doppio impegno casalingo per lo Spezia a gennaio con Atalanta e Lecce. "Non vediamo l'ora di ricominciare - spiega Zoet -. Abbiamo mostrato buone cose nella prima partita contro il Servette, ma anche contro lo Sparta Rotterdam nonostante la sconfitta. Dobbiamo ancora migliorare in alcuni frangenti, ma non aver preso gol oggi ci soddisfa".

Domani lavoro di scarico e giovedì il rientro in Italia a cui seguiranno due giorni di pausa. "Forse è stata la partita più vera di questo ritiro, con toni agonistici a tratti alti - ha spiegato Gotti -. Non aver concesso tiri in porta è un dato positivo. Abbiamo cercato di rialzare la condizione fisica a tutto il gruppo, dando spazio a più giocatori possibile, da dopo Natale inizia sarà settimana tipo in vista del campionato".