Spezia, cinghiali dal Parco della Maggiolina: animalista francese cerca di rompere i lucchetti per farli fuggire

di Marco Innocenti

Una donna di origini francesi, animalista, è stata arrestata dai carabinieri e condannata, con la condizionale, a sei mesi di reclusione per aver aperto il cancello di recinzione del parco della Maggiolina a Spezia, dove da ieri è 'reclusa' una famiglia di cinghiali. Tutto è successo nella tarda serata di ieri quando i carabinieri del Radiomobile hanno notato tre persone vicino a uno dei cancelli del parco.

Secondo gli inquirenti, una di queste persone stava tentando di spaccare uno dei lucchetti che bloccavano i cancelli chiusi ieri mattina per evitare che una famiglia di cinghiali, entrata nel parco durante il pomeriggio, potesse andare in giro per la città. I militari si sono fermati e hanno cercato di identificare i tre. Mentre due uomini hanno fornito i propri documenti senza problemi, la donna che era intenta a spaccare i lucchetti ha reagito e ha strattonato uno dei militari nel tentativo di divincolarsi e darsi alla fuga.

I militari sono riusciti a bloccarla e le hanno trovato e sequestrato il martello usato per spaccare i lucchetti. Nella colluttazione uno dei Carabinieri ha riportato delle contusioni e ha dovuto recarsi in pronto soccorso, dove è stato giudicato guaribile in pochi giorni. La donna, 48 anni, da tempo residente in provincia della Spezia, è stata arrestata per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e stamattina è comparsa in Tribunale di La Spezia per la celebrazione del rito direttissimo, nel corso del quale l'arresto è stato convalidato.