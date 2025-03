Spezia, cammino straordinario ma la promozione diretta è in salita: il calendario e le insidie finali

Lo Spezia di Luca D'Angelo sta vivendo una stagione di alto livello con 55 punti conquistati in 30 giornate, un risultato che potrebbe essere decisivo in altre circostanze. Tuttavia, la presenza del Sassuolo, proiettato oltre quota 80, e del Pisa, che ha mantenuto un rendimento costante, rendono la lotta per la promozione diretta estremamente difficile. Un dato che fa riflettere è il confronto con lo Spezia di Vincenzo Italiano, che dopo lo stesso numero di partite era fermo a 50 punti.

Calendario – Per mantenere accese le speranze di promozione diretta, lo Spezia dovrà ridurre al minimo gli errori. Rispetto al Pisa, la squadra di D'Angelo avrà un calendario più favorevole: tra le formazioni attualmente nelle prime otto posizioni, dovrà affrontare solo la Cremonese all'ultima giornata, in casa. Il Pisa, invece, sarà impegnato contro Cremonese e Bari.

Prossimi impegni – Dopo la sosta, lo Spezia ospiterà il Brescia, mentre il Pisa farà visita a un Cosenza in grave difficoltà. Successivamente, i liguri affronteranno la Sampdoria ancora in casa, mentre i toscani se la vedranno con il Modena all'Arena Garibaldi. Alla 33esima giornata, lo Spezia sfiderà il Mantova al Martelli, mentre il Pisa sarà impegnato contro la Reggiana al Mapei Stadium.

Ultime sfide – Nel turno di Pasquetta, il Pisa si giocherà in casa punti pesanti contro la Cremonese, mentre lo Spezia affronterà il Cosenza al Picco. Il finale di stagione riserverà ulteriori ostacoli: i liguri ospiteranno Salernitana e Cremonese e saranno in trasferta contro Frosinone e Reggiana. Per il Pisa, invece, sono in programma le sfide casalinghe con Frosinone e Sudtirol, mentre fuori casa dovrà vedersela con Brescia e Bari.

Scenario – Con un calendario sulla carta meno impegnativo rispetto al Pisa, lo Spezia ha le carte in regola per giocarsi fino all'ultimo le proprie chances di promozione diretta. Tuttavia, ogni passo falso potrebbe risultare determinante in una corsa che si preannuncia serrata fino alla fine.

