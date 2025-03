Pro Recco, Coppa Italia numero 18: Savona battuto 11-5

La Coppa Italia ritorna a Recco: nel derby ligure giocato alla “Scandone” è dominio dei ragazzi di Sukno che battono il Savona per 11-5 e alzano il trofeo numero 18, il primo di questa stagione segnata dal cambio proprietario. Decisivo il parziale di 3-0 che nel terzo tempo porta i biancocelesti sul 9-4 togliendo ogni speranza di rimonta del Savona, sempre sotto durante il match.

Pro Recco senza Echenique e con Hallock a mezzo servizio, Angelini perde Damonte infortunato. Meno di un minuto e Iocchi Gratta lanciato in controfuga viene fermato da Erdelyi: rigore che Younger trasforma pescando l’incrocio dei pali. Del Lungo mura il bolide di Guidi con la faccia e dall’altra parte Condemi da posizione 5 non perdona con Rocchi nel pozzetto: a metà tempo la Pro Recco conduce 2-0. Uomo in più che trasforma anche il Savona grazie a Merkulov: il russo supera Del Lungo sul primo palo da posizione 2. A 53 secondi dalla sirena Presciutti da posizione 1 sorprende Nicosia in situazione di superiorità. Gol che ispira Erdelyi ma da posizione 5: l’ungherese fulmina il portiere biancoceleste per il 3-2 a 24 secondi dalla fine del tempo. Ancora un attacco per la Pro Recco e Di Fulvio in alzo e tiro non lascia scampo a Nicosia per il 4-2 dei primi otto minuti. I ragazzi di Sukno allungano a inizio secondo tempo con Cannella in controfuga.

Il Savona risponde con Figlioli (5-3) da posizione 4. La difesa biancoceleste stoppa diversi uomini in più dei biancorossi e a due minuti e mezzo dal cambio campo Haverkampf segna il 6-3 in superiorità. L’altro ungherese in vasca, Erdelyi, accorcia subito con Cannella nel pozzetto: è 6-4 il punteggio di metà gara. Pronti via e la difesa biancoceleste mura un doppio uomo in più del Savona. Superiorità che invece gioca bene la Pro Recco con Cannella che da posizione 2 buca Nicosia sul rientro dal pozzetto di Rocchi. A due minuti e mezzo dalla sirena è Condemi dalla sua mattonella, con Figlioli nel pozzetto, a indovinare il diagonale dell’8-4. Sukno perde Larsen e Demarchi per tre falli ma le manone di Del Lungo fermano Merkulov: a 7 secondi dalla sirena Iocchi Gratta finta il passaggio da posizione 2 e poi sorprende Nicosia per il 9-4 che matura dopo 24 minuti. La Pro Recco gioca a memoria e dopo due minuti e mezzo del quarto tempo Younger manda in doppia cifra i suoi su assist di Presciutti. Il Savona torna a segnare dopo tredici minuti di digiuno con un tocco sotto misura di Guidi (10-5). Sukno perde per falli anche Durik e Fondelli, ma l’asse Iocchi Gratta – Di Fulvio sforna il +6 del capitano con Figlioli nel pozzetto. Il risultato non cambia più, la Coppa Italia ritorna a Recco: la nuova era si apre con un trofeo.

“Sei mesi fa eravamo in difficoltà, abbiamo lavorato per rialzarci fuori e allo stesso continuare a vincere in vasca perché è quello che tutti si aspettano dalla Pro Recco – commenta mister Sukno -. Ci prendiamo questa responsabilità e oggi godiamo. Stiamo andando bene, sono contento di questa prima parte di stagione. In questi tre giorni la difesa è stata straordinaria, tutto parte da lì, poi oggi abbiamo cambiato qualcosa in avanti e con l’uomo in più abbiamo fatto la differenza”.

“È una delle vittorie più belle e faticose che ci ricorderemo per tanto tempo – le parole di Di Fulvio -. Abbiamo attraversato tante difficoltà a inizio stagione e anche durante, senza Echenique che per noi è fondamentale e oggi Hallock ha giocato al dieci per cento: fino a stamattina non riusciva ad alzare nemmeno la spalla. Quando il gruppo è unito e segue l’allenatore vieni ripagato. Sapevamo che oggi si sarebbe deciso all’ultimo, abbiamo dato uno strappo nel terzo tempo e abbiamo mantenuto comunque in difesa con un ottimo Del Lungo. Ci ha fatto piacere la vicinanza della proprietà anche qui a Napoli, complimenti a Sukno per come ha preparato questa Final Eight”.

PRO RECCO WATERPOLO-R.N. SAVONA 11-5

PRO RECCO WATERPOLO: Del Lungo, Di Fulvio 2, Durik, Cannella 2, Younger 2, Fondelli, N. Presciutti 1, Demarchi, Iocchi Gratta 1, Larsen, F. Condemi 2, Hallock, Negri, Haverkampf 1. All. Sukno

R.N. SAVONA: Nicosia , Rocchi, Cora, Figlioli 1, Occhione, Rizzo, Merkulov 1, Bruni, Erdelyi 2, Guidi 1, Patchaliev, Vavic, Da Rold, Gullotta. All. Angelini

Arbitri: Colombo e Calabro' Parziali: 4-2, 2-2, 3-0, 2-1. Spettatori 2000 circa. Superiorità numeriche: Pro Recco 8/13 + 1 rigore, Savona 5/18. Usciti per limite di falli Larsen (R) nel terzo tempo a 6.18, Demarchi (R) a 7.00; nel quarto tempo Fondelli (R) a 2.50, Durik (R) a 3.40.

