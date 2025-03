Spezia, pausa tra rimpianti e opportunità: il Pisa allunga, ma il campionato è ancora aperto

La sosta del campionato arriva con un retrogusto amaro per lo Spezia, che resta a -5 dal Pisa dopo il successo dei toscani sul Mantova per 3-1. Gli aquilotti hanno sprecato una preziosa occasione di accorciare le distanze, con un rigore fallito da Gianluca Lapadula che ha pesato sull'esito della gara. Non è la prima volta che lo Spezia si trova a dover fare i conti con un penalty fallito: era già successo contro la Juve Stabia, quando Pio Esposito aveva mancato il bersaglio dal dischetto in una sfida terminata 1-1 al Picco.

Recuperi in vista - Il tecnico Luca D’Angelo spera di poter contare nuovamente su Esposito e Degli Innocenti per il ritorno in campo, previsto venerdì 28 marzo alle 20.30 contro il Brescia. Nel frattempo, alcuni giocatori come Nagy ed Elia potranno sfruttare la pausa per recuperare la miglior condizione fisica.

Convocazioni in Nazionale - Durante la sosta, tre giocatori spezzini saranno impegnati con le rispettive selezioni. Pio Esposito e Bertola sono stati chiamati dal tecnico federale Carmine Nunziata per due amichevoli contro Paesi Bassi e Danimarca: i match si giocheranno rispettivamente venerdì 21 marzo a Venezia e lunedì 24 marzo a Cittadella, entrambi con fischio d'inizio alle 18:15.

Lapadula con il Perù - Prima convocazione con la Nazionale peruviana da giocatore dello Spezia per Gianluca Lapadula. L’attaccante parteciperà alle gare contro Bolivia e Venezuela, in programma il 20 e il 25 marzo, valide per le qualificazioni al Mondiale FIFA 2026.

