Sport e solidarietà: appuntamento con la "Mezza di Genova" e "Family Run" 2025

Questa mattina, è stata ufficialmente presentata la nuova edizione della "Mezza di Genova" e della "Family Run 2025". L’evento, che ogni anno richiama migliaia di partecipanti tra atleti professionisti, appassionati e famiglie, si conferma un appuntamento di grande rilievo per la città.

L’evento sportivo, sabato 12 e domenica 13 aprile, includerà la classica mezza maratona di 21 km e la Family Run, una corsa non competitiva dedicata a famiglie, bambini e a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza di sport e condivisione. Un’iniziativa che punta non solo alla promozione della corsa, ma anche alla solidarietà, grazie al coinvolgimento di diverse associazioni benefiche attraverso il progetto MDG for Charity.

Non solo sport - "Sono sicura che Genova, i genovesi e non solo, risponderanno con una grandissima partecipazione sottolineando ancora una volta il grande valore aggregativo dello sport - dichiara l’assessore comunale allo Sport, Turismo e Marketing territoriale Alessandra Bianchi – anche in questa edizione i partecipanti scenderanno in campo sostenendo l’iniziativa “MDG for Charity”. Abbiamo dimostrato come la nostra amministrazione creda fortemente nei valori dello sport, abbia investito e voglia investire tantissime risorse per lo sport in quanto un vettore importante di valori cardine della nostra società.

Location - E' intervenuto ai microfoni anche Armando Sanna, Capogruppo del PD in Consiglio Regionale e vincitore della maratona nel 2009: "Vincere nella mia città è stato meraviglioso, ogni volta che passo sulla Sopraelevata mi ricordo di quella giornata e l'emozione della gente. Il numero dei partecipanti e il livello atletico sta aumentando, è fondamentale promuovere questi momenti che coniugano l'aspetto agonistico e la bellezza della nostra città."

"Invito tutti a partecipare partendo da piazza Rossetti - aggiunge Giuseppe Pace, responsabile organizzativo della Mezza di Genova - e, da quest'anno, abbiamo occupato la giornata di sabato 12 aprile per dare valore e visibilità alla Family Run e per rendere onore all'importanza che ha acquisito nel corso degli anni."

L'elenco - Sono state coinvolte 11 associazioni di volontariato genovesi, ogni associazione riceverà dalla ASD Podistica Peralto una quota di cash-back di 3 euro per ogni iscrizione.

Di seguito l'elenco delle associazioni:

- Circolo Vega, Lunch Revolution, cod. QD5L - Comunità di Sant’Egidio, Progetto Dream, cod. 2TTU - Emozioni Giocate, Progetto Emozioni Giocate, cod. 2CMW - Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Studio Sicurezza Kaftrio, cod. MMV4 - Flying Angels, Progetto Salvali con il cuore, cod. T8YP - Free Sport, Attività motoria Gaslini, cod. S7EY - Il Porto dei Piccoli, Progetto Sportherapy, cod. CXSX - Maratonabili, Progetto Orange Wave, cod. XXBF - Rotary Club Genova Golfo Paradiso, Un dono per rinascere, cod. NEHZ - Save the Woman, Collegando Lingue, Salvando Vite, cod. FGLL - Tutti per Atta, Progetto delle Case di Atta, cod. BX8L

