Spezia, buona la prima: Empoli ko

E' buona la prima dello Spezia al suo terzo campionato consecutivo in Serie A. La squadra di Gotti è brillante e organizzata. Trascinata da Nzola centra il successo, importantissino in vista di un avvio di torneo assai impegnativo, alla prossima c'è già l'Inter.

L'Empoli gioca bene, soprattutto nel secondo tempo, ma gli aquilotti resistono al ritorno della squadra di Zanetti che pur giocando quasi a una porta non trova il modo di impensierire Dragowski.

(Foto AC Spezia)