Spezia-Bochum, a Bressanone gli aquilotti perdono 2 a 1

di Redazione

Sconfitta per la squadra di Gotti, tutti i gol nella ripresa. Per i bianconeri a segno Agudelo nel finale

Sconfitta in amichevole per lo Spezia di mister Gotti alla Raiffeisen Arena di Bressanone, dove il Bochum batte gli aquilotti 2-1, con tutte e tre le reti arrivate nel secondo tempo. I tedeschi passano in vantaggio al 18' con un'ottima discesa personale di Asano che batte Zoet sul primo palo. Raddoppio al 21' con Losilla che solo, di testa su angolo, insacca il 2-0. Nel finale (41') accorcia il risultato Agudelo, con una conclusione dal limite. Lo Spezia scenderà nuovamente in campo domani alle 17:30 al Centro Sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina Val Gardena contro l'Asv Stegen, formazione della quinta serie tedesca.