Spezia, Alvini sfida la Cremonese: "Avversario forte, ma noi siamo motivati. Assenti Gelashvili ed Ekdal, da valutare Kouda e Zurkowski"

Il tecnico dello Spezia, Massimiliano Alvini, in quadra così la sfida di domani contro la Cremonese, che vivrà da ex.

"Affrontiamo una squadra forte con determinate caratteristiche, li conosciamo bene. Noi però vogliamo mettere in campo le nostre armi per fare una grande partita. Abbiamo rispetto per ogni avversario, ma noi vogliamo fare bene come sempre. Gelashvili ed Ekdal non saranno della partita, mentre valuteremo Kouda e Zurkowski. Bandinelli, invece, non giocherà dall'inizio, ma sarà a disposizione a gara in corso. Muhl si è allenato ieri per la prima volta, vedremo".

Click al video per la conferenza stampa di Alvini