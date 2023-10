Spezia, Alvini: "Ho fiducia nella squadra e i giocatori la hanno in me: a Palermo faremo bene"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'allenatore dello Spezia, Massimiliano Alvini, ha parlato oggi a due giorni dalla partita che vedrà la sua squadra impegnata in trasferta contro il Palermo: "Abbiamo grande rispetto per loro, ma per quello che ho visto in questi giorni sono sicuro che ce la giocheremo. C’è una fiducia reciproca tra staff e squadra che sta crescendo sempre di più, oltre a un senso di responsabilità che sta migliorando giorno dopo giorno e che sarà trasferito in termini di credibilità e atteggiamento nella partita del Barbera".





Sulla situazione degli infortunati: "Abbiamo lavorato molto in queste due settimane, a livello fisico ci sono un paio di situazioni da valutare, oltre a Muhl che non sarà della partita, ovvero quella di Bandinelli e di Kouda che non sono al meglio. Moro ha lavorato con noi per due settimane, si sente bene e sono sicuro che lunedi sera sarà autore di una grande partita".