Spezia, affari in famiglia: si punta Haji Wright del Sönderjyske

di Edoardo Cozza

La squadra norvegese, proprietaria del cartellino dell'attaccante, è gestita dalla famiglia Platek. Il centravanti reduce da una stagione in prestito in Turchia

Lo Spezia con la proprietà americana e il mercato "liberato" dalla sentenza del Tas potrebbe accogliere un attaccante statunitense: nel mirino, infatti, c'è il centravanti Haji Wright, 24enne reduce da una stagione all'Antalyaspor, nella Serie A turca, in cui ha segnato 14 gol e servito 2 assist in 32 presenze.

L'attaccante è di proprietà del Sönderjyske, compagine norvegese gestita dalla famiglia Platek: si profila, dunque, una sorta di affare in famiglia per andare a rinforzare il pacchetto offensivo spezzino, che non avrà Manaj, non riscattato dal Barcellona al termine dello scorso campionato.