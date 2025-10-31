Spagna leader del progetto per il controllo digitale del trasporto merci in Europa

Questa settimana a Madrid, il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha guidato il lancio ufficiale del consorzio europeo eFTI4LIVE, che mira a creare un sistema informativo elettronico per il trasporto merci (eFTI) entro il 2027. Questo sistema consentirà uno scambio di dati continuo, sicuro e senza supporto cartaceo presso i posti di controllo stradali in tutta l’Unione Europea.

Questo progetto collegherà le piattaforme delle autorità di trasporto con quelle dei trasportatori di diversi paesi dell’UE per ottenere controlli stradali più efficienti. I trasportatori potranno integrare i loro sistemi esistenti o stipulare un contratto per un servizio che si colleghi a una piattaforma eFTI certificata per inviare elettronicamente i dati obbligatori. Ciò eliminerà la necessità di documenti cartacei durante i controlli o le operazioni transfrontaliere. La digitalizzazione dello scambio di dati ridurrà i costi amministrativi, faciliterà i controlli da parte delle autorità competenti e aumenterà la trasparenza del sistema di trasporto.

Secondo il Segretario Generale per i Trasporti Terrestri, Rocío Báguena, “Questo progetto svilupperà e testerà gateway e piattaforme eFTI per consentire uno scambio continuo di dati attraverso i confini e le diverse modalità di trasporto. Contribuirà senza dubbio a promuovere la digitalizzazione dei trasporti e a migliorarne la fiducia e la sicurezza”.

Il consorzio eFTI4LIVE, guidato dal Ministero, riunisce 19 Stati membri dell’UE e un’ampia rete di enti pubblici, fornitori di servizi IT e leader della logistica, per un totale di 55 membri. Il progetto, cofinanziato dal Meccanismo per Collegare l’Europa (CEF) con 47 milioni di euro, durerà fino a giugno 2029 ed è in linea con le principali priorità dell’UE per la digitalizzazione e la sostenibilità nei trasporti.

eFTI4LIVE si concentra sull’estensione dell’applicazione del Regolamento europeo sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) negli Stati membri dell’UE. Il progetto sviluppa e testa piattaforme eFTI interoperabili per garantire uno scambio di dati senza interruzioni tra autorità, modalità di trasporto e confini, esplorando al contempo innovazioni lungimiranti come la pre-certificazione della piattaforma eFTI, i portafogli di identità digitale e i progetti pilota di trasporto multimodale nel mondo reale.

