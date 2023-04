Sori, soppresso il cinghiale che passeggiava in spiaggia. "Abbattuto per motivi di sicurezza"

Pensavano di passare qualche ora in relax e invece non è andata proprio così. Non sono state ore tranquille quelle passate da alcuni bagnanti che avevano deciso di rilassarsi nella spiaggia di Sori. Infatti si sono visti far visita da un cinghiale di 80 kg che passeggiava indisturbato in mezzo al bagnasciuga. L'animale, un esemplare di cinghiale maschio adulto, è stato soppresso

Immediata la chiamata al nucleo di vigilanza faunistico- ambientale: l'animale è stato abbattatuto con due colpi di fucile dopo essere stato allontanato dalla spiaggia e spinto verso il fiume, in un'area isolata lontano dall'abitato.

Proprio questo cinghiale era stato avvistato e segnalato più volte in spiaggia. Il nucleo regionale spiega che era l'unica alternativa possibile perché il cinghiale avrebbe potuto, trovandosi in situazione per lui considerata di pericolo, mordere cani, bagnanti o bambini. Per la guardia è la sola soluzione, come decreta la legge 153 del 92 e le sue successive riforme, ma anche il decreto sulla peste suina.