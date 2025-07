Sopralluoghi nei quartieri, Salis avvia monitoraggio costante sulla manutenzione urbana

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Controlli sul campo e manutenzioni costanti: la nuova amministrazione comunale punta a rafforzare il decoro urbano nei quartieri. Prima uscita pubblica per la sindaca Silvia Salis insieme all’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante e alla direttrice di Aster Francesca Aleo.

Primi sopralluoghi – Il tour è partito da Pontedecimo, in via Coni Zugna, dove sono stati rifatti tratti di asfalto deteriorato e installati nuovi bordi stradali. Tappa successiva a Sestri Ponente: in via Merano è stata ripristinata la segnaletica, mentre in via Albareto sono stati eseguiti interventi di fresatura e asfaltatura, con sistemazione dei chiusini.

Metodo periodico – “I sopralluoghi diventeranno ciclici, almeno una volta al mese – ha spiegato la sindaca Salis – Vogliamo verificare in prima persona la qualità delle manutenzioni. Le grandi opere sono fondamentali, ma la vita quotidiana richiede strade e marciapiedi in ordine. Coinvolgeremo anche i presidenti di Municipio, senza trascurare nessun quartiere”.

Risorse e interventi – In Val Bisagno sono stati verificati i lavori in piazzale Marassi e piazza Adriatico, dove si è intervenuti su asfalti, segnaletica e griglie stradali. “Aster ha ricevuto altri 300mila euro per asfaltature e marciapiedi – ha aggiunto Ferrante – e stiamo valutando l’uso di nuove pavimentazioni contro le ondate di calore. Il nostro compito è gestire le grandi opere senza dimenticare la manutenzione ordinaria”.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.