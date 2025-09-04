Attualità

Sole e nuvole in alternanza sulla Liguria, possibili piovaschi in serata

di red. tel

35 sec
Sole e nuvole in alternanza sulla Liguria, possibili piovaschi in serata
Piave Motori - T-ROC

La giornata in Liguria si apre con il transito di leggere velature che lasciano spazio, nel corso del pomeriggio, ad ampie schiarite. Sul settore delle Alpi Liguri non si esclude la possibilità di qualche breve piovasco localizzato. Questa la previsione di Arpal, centro meteo regionale.

Serata – In serata si assisterà a un rapido aumento della nuvolosità, con cieli che diventeranno in prevalenza nuvolosi sull’intera regione.

Temperature – Valori stazionari, con massime comprese tra i 26 e 27 gradi.

Umidità – Su valori medio-alti.

Venti – Brezze costiere nel corso della giornata, con tendenza a ruotare da sud-est in serata; all’interno, venti deboli variabili o meridionali.

Mare – Generalmente poco mosso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

meteo Liguria arpal previsioni

Condividi: