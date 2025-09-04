Sole e nuvole in alternanza sulla Liguria, possibili piovaschi in serata
di red. tel
La giornata in Liguria si apre con il transito di leggere velature che lasciano spazio, nel corso del pomeriggio, ad ampie schiarite. Sul settore delle Alpi Liguri non si esclude la possibilità di qualche breve piovasco localizzato. Questa la previsione di Arpal, centro meteo regionale.
Serata – In serata si assisterà a un rapido aumento della nuvolosità, con cieli che diventeranno in prevalenza nuvolosi sull’intera regione.
Temperature – Valori stazionari, con massime comprese tra i 26 e 27 gradi.
Umidità – Su valori medio-alti.
Venti – Brezze costiere nel corso della giornata, con tendenza a ruotare da sud-est in serata; all’interno, venti deboli variabili o meridionali.
Mare – Generalmente poco mosso.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:meteo Liguria arpal previsioni
Condividi:
Altre notizie
Mignanego e il nuovo liceo, le ragazze del posto: "Ai nostri compagni diremo che non è il paese dei lupi"
03/09/2025
di Gilberto Volpara
Maltempo Liguria, Giampedrone: "Stiamo verificando se ci sono le condizioni per richiedere stato di emergenza"
02/09/2025
di Carlotta Nicoletti