Sole e caldo estivo fino a domenica 21, Equinozio d'Autunno

Sole e caldo. Sono queste in estrema sintesi le previsioni fino a domenica 21 settembre, equinozio d'autunno. Da lunedì 22 è prevista invece una fase di maltempo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "L'ultima settimana dell'estate - afferma - sarà caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d'autunno, arriverà un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni".

Nelle prossime ore locali velature copriranno i cieli italiani poi l'alta pressione nordafricana porterà condizioni soleggiate ovunque. Le massime saliranno entro venerdì fino a 34°C diffusi in Sicilia, 33°C a Firenze e Terni, 32°C a Benevento, Caserta, Lucca, Napoli, Oristano, Pistoia e Prato. A 31°C troveremo Roma, ma anche Sondrio e Trento. Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel weekend. Sono previsti da 34 gradi diffusi tra Toscana ed Umbria, 33°C in Campania, Sicilia, intorno ai 30°C in Sardegna, Pianura Padana e Trentino Alto Adige.

Nel dettaglio: - Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo. - Venerdì 19. Al Nord: sole prevalente, caldo gradevole. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. - Sabato 20. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. Tendenza: ultime ore dell'anticiclone con tanto sole e clima estivo; peggiora fortemente da lunedì 22 ad iniziare dal Nord e dal centro tirrenico.

