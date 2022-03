Snowboardcross: il genovese Sommariva trionfa in Coppa del Mondo

di Redazione

Bellissimo successo a Reiteralm per Lorenzo. Un risultato che mancava da un anno. "Ho vinto su una pista poco adatta alle mie caratteristiche, sono davvero felice"

Grande impresa di Lorenzo Sommariva che ha vinto la gara di Coppa del mondo di snowboardcross maschile a Reiteralm. Il genovese di nascita e valdostano di adozione, già vincitore a Montafon quest’anno ma nella prova a squadre con Michela Moioli, è stato protagonista di una finale meravigliosa: sempre al comando d, il 28enne alpino che vive a Chamois ha controllato poi i rivali arrivando al traguardo in solitaria. Sommariva, che non saliva sul podio individuale da Bakuriani a Marzo 2021, ha ottenuto la terza vittoria individuale in carriera.

“Sono felicissimo, la vittoria è arrivata su una pista molta tecnica – ha dichiarato Sommariva -, non proprio la mia favorita. Il post Olimpiadi non è stato un bel periodo per me, ma con il lavoro ho ottenuto questa vittoria".