Singapore: inaugurata prima metropolitana transfrontaliera con la Malesia

Il primo treno del Rapid Transit System (RTS) Link è un progetto ferroviario transfrontaliero che mira a migliorare la connettività e ridurre la congestione al valico di frontiera sullo Stretto di Johor tra Singapore e Malesia. Il nuovo treno senza conducente, prodotto da CRRC Zhuzhou Locomotive in Cina, percorrerà un tragitto di 4 km tra le stazioni di Woodlands North (Singapore) e Bukit Chagar (Johor Bahru, Malesia), in 5 minuti e una frequenza di 3,6 minuti nelle ore di punta.

Il progetto comprenderà otto treni da quattro carrozze. Ogni treno, lungo 76,5 metri, viaggerà a una velocità massima di 80 km/h ed è dotato di caratteristiche di accessibilità, tra cui sedili pieghevoli per sedie a rotelle, passeggini o bagagli, ed è adattato per persone con disabilità uditive. Il nuovo sistema transfrontaliero sarà operativo dalle 06:00 a mezzanotte, avrà una capacità fino a 10.000 passeggeri all’ora in entrambe le direzioni e sarà gestito dalla joint venture RTS Operations di Prasarana RTS Operations e SMRT RTS. Trattandosi di un treno transfrontaliero, i controlli di immigrazione pertinenti saranno effettuati al punto di partenza.

Lo scorso giugno, le autorità di entrambi i Paesi hanno presentato il primo treno, attualmente in fase di test presso il Singapore Rail Test Centre (SRTC). I test proseguiranno fino alla fine dell’anno, con il lancio ufficiale previsto per dicembre 2026, una volta completate con successo le simulazioni di servizio tra le due stazioni.

