Silvia Salis in visita a Music for Peace, videochiamata con Stefano Rebora dal Sudan

Silvia Salis, accompagnata dal presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, ha visitato oggi la sede di Music for Peace, la ONG genovese impegnata nella solidarietà internazionale e nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Durante la visita, ha avuto l'opportunità di collegarsi in videochiamata con Stefano Rebora, fondatore dell'organizzazione, attualmente in Sudan per una missione umanitaria.

Visita alla ONG – La candidata sindaca ha potuto conoscere da vicino le attività che Music for Peace svolge quotidianamente, sia a livello locale che internazionale. “Davvero una grande emozione toccare con mano il lavoro che in questo luogo viene fatto ogni giorno ad ogni livello: sociale, sanitario, di presidio sul territorio", ha commentato Salis.

Collegamento con Rebora – Dalla sede della ONG, Salis ha parlato con Stefano Rebora, che si trova in Sudan per portare aiuti alla popolazione colpita da conflitti interni. “Stefano sta facendo un lavoro eccezionale per portare generi di prima necessità, cibo e medicinali in un Paese devastato da anni di guerra civile”, ha aggiunto.

Sostegno alle realtà locali – Salis ha sottolineato l'importanza di supportare le associazioni che operano nel sociale: "Realtà come questa meritano davvero di essere sostenute", ha dichiarato, ribadendo il suo impegno a favore delle organizzazioni che si occupano di solidarietà e aiuto umanitario.

Un incontro in programma – Anche se l'incontro di oggi con Rebora è avvenuto a distanza, i due si rivedranno di persona al suo ritorno a Genova, per proseguire il dialogo sulle necessità delle comunità più fragili e sui progetti futuri di Music for Peace.

