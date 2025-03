Silvia Salis a Telenord: "Skymetro da rivisitare. Nuovo Galliera ok, ma servono giuste garanzie"

Ospite di Incontri Genova Italia a Telenord, rispondendo alle domande del direttore Matteo Cantile, la candidata per il centrosinistra alla carica di sindaco di Genova Silvia Salis ha analizzato l'andamento della campagna elettorale e i relativi contenuti.



Avvio di campagna elettorale - "Sta andando molto bene. Nella mia vita alle gare sono abituata, quindi la parte competitiva sicuramente per me non è un peso, ma quello che mi dà forza. Quello che mi dà entusiasmo ad affrontare questa sfida con il sorriso è anche l'entusiasmo, la partecipazione che trovo nelle genovesi e nei genovesi. Quindi questo credo che sia l'elemento più importante".



Porto di Genova - "La nomina del presidente e del segretario generale è fondamentale per superare l'immobilismo. Il porto è il polmone blu della città, e il suo futuro definirà molto del tipo di città che ci aspettiamo nei prossimi anni. È un’opportunità fondamentale per dare lavoro qualificato ai giovani e permettere loro di restare a vivere e lavorare a Genova con stipendi che non siano da lavoro povero".



Nuova diga - "Il progetto della diga è una delle opere più grandi del PNRR e presenta notevoli difficoltà, ma l’amministrazione comunale deve spingere per ottenere i chiarimenti necessari e ridurre i ritardi. La città deve essere informata sui disagi e i benefici. La partecipazione è fondamentale, e bisogna evitare che nasca un malcontento dilagante".



La Sopraelevata: abbattimento o rinnovamento? - "Il primo passo è capire come cambieranno i flussi di traffico una volta completato il tunnel subportuale. Prima di decidere sull'abbattimento della Sopraelevata, dobbiamo valutare gli impatti complessivi sul traffico e sulla città. Ci sono esempi di altre città dove le infrastrutture sono state trasformate in spazi più vivibili, come New York.



Fincantieri a Sestri Ponente - "Gli abitanti non dimenticheranno velocemente i disagi subiti, ed è un peccato che si parli di risarcimenti solo in prossimità delle elezioni. La città ha bisogno di una maggiore informazione e di un piano di precauzioni condiviso in tempo utile. La questione dell'integrazione della manodopera straniera è un tema che deve essere trattato con serietà, senza populismi".



Integrazione e terzo settore - "L’integrazione deve essere realizzata attraverso l'inclusione, e la lingua è uno degli strumenti principali. È un processo che dobbiamo affrontare seriamente, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori e le loro famiglie. L'integrazione non può essere un tema trattato con slogan, ma deve essere una priorità che la città deve affrontare con responsabilità".



L'emergenza abitativa e la terza età - "L'emergenza abitativa e le questioni legate alla terza età sono tematiche che riguardano il futuro della città. Tra dieci anni, la popolazione anziana aumenterà e queste problematiche diventeranno emergenze sociali da affrontare con urgenza".



Nuovo ospedale Galliera - "Sono favorevole alla costruzione di un nuovo ospedale, ma è essenziale che il servizio alle cittadine e cittadini venga garantito. Il progetto deve essere ben studiato, con le giuste garanzie, e il Comune deve avere un ruolo attivo nel processo, per non perdere di vista la qualità del servizio sanitario".



Mobilità e infrastrutture: il progetto per la nuova linea Skymetro - "Il progetto della metropolitana va rivisitato, in quanto ci sono significative lacune. La quarta versione del progetto prevede costi molto più elevati rispetto a quelli iniziali, senza una chiara fonte di finanziamento. Inoltre, ci sono problemi legati alla demolizione di edifici scolastici e altri impatti negativi per la città".



Commercio e innovazione - "Credo che Genova debba affrontare una sfida importante sul commercio, con un focus sull’innovazione e la competitività. I progetti per il futuro devono rispondere alle esigenze della città, anche con l’evoluzione del commercio online e delle attività locali".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.