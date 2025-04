Cristina Lodi si candida con Piciocchi. Anzi no. O forse sì. Il giallo d'aprile vicino alla soluzione

Cristina Lodi passa al centrodestra e sostiene Pietro Piciocchi candidato sindaco di Genova? Si. Cioè no. Quello che ha tutte le carte in regola per sembrare un pesce d'aprile, del resto oggi è il primo giorno del quarto mese dell'anno, in realtà non lo è. E' tutto vero. O quasi.

La smentita - Certa di essere al cospetto di uno scherzo la segretaria regionale di Azione, che si chiama proprio Cristina Lodi, salta sulla sedia: "Non è vero niente e certo non devo fare un comunicato per dire da che parte sto". Una smentita su tutta la linea, insomma, che lascia pensare allo scherzo di un buontempone.

Siamo sicuri? - Da Noi Moderati - Bucci - Orgoglio Genova, però, rincarano la dose: "Non è uno scherzo, Cristina Lodi si candida con noi". Al punto che la lista civica che supporta Pietro Piciocchi nella sua candidatura a sindaco diffonde anche una prima dichiarazione, proprio di Cristina Lodi, che ha tutta l'aria di essere vera: “Ci ho pensato molto in questi giorni, e anche di fronte agli ultimi confronti che ho avuto, ho deciso: mi candido nella Lista Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova, a sostegno di Pietro Piciocchi”.

Lista soddisfatta – La candidatura - si legge nella nota diffusa alla stampa - è stata accolta positivamente dal coordinamento cittadino della lista. “Accogliamo con orgoglio la forte scelta di campo di Cristina Lodi. Per noi si tratta di una candidatura di peso che rafforza la nostra lista e l’intera coalizione”, ha commentato Federico Barbieri, coordinatore di Orgoglio Genova.

Dunque? - Posto che la Cristina Lodi di Azione ha smentito la candidatura ma la lista Orgoglio Genova conferma la presenza di una candidata con questo nome, resta una sola possibile conclusione: hanno ragione entrambi. Chi è allora questa Cristina Lodi che correrà con il centrodestra? Il nodo è intricato ma soluzione non è lontana, una Cristina Lodi c'è sicuramente, o forse due. Si può dunque concludere che non siamo al cospetto di un pesce d'aprile. Ma un po' si. Di sicuro Orgoglio Genova annuncia: "La candidatura di Cristina Lodi sarà presentata domani mercoledì 2 aprile in una conferenza stampa alle 12.15 al point di coalizione di via Ceccardi 14r, alla presenza del candidato sindaco Pietro Piciocchi, al termine della conferenza stampa della Lista Vince Genova".

