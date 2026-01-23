Sicurezza subacquea, On. Frijia: la nuova agenzia colma un vuoto normativo
Con l’onorevole Maria Grazia Frijia, si analizza la nuova legge che istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza subacquea
A Radar affrontiamo oggi il tema sicurezza subacquea, con un focus su infrastrutture critiche come cavi sottomarini per dati, gasdotti ed energia, fondamentali per la vita civile, economica e militare. Ospite centrale è l’onorevole Maria Grazia Fria (Fratelli d’Italia), vicepresidente del Comune di La Spezia e relatrice in Commissione Trasporti.
Il dibattito nasce dall’approvazione di una nuova legge che istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza nella dimensione subacquea, rendendo l’Italia il primo Paese europeo a dotarsi di un ente dedicato. La norma colma un grave vuoto normativo, coordinando enti civili e militari (Marina, Protezione Civile, Guardia di Finanza) e regolamentando settori finora frammentati o scoperti.
Circa il 95% dei dati globali viaggia attraverso cavi sottomarini e infrastrutture vitali (come i gasdotti dal Nord Africa) sono vulnerabili a sabotaggi, come dimostrato dal caso Nord Stream. Per questo la sicurezza subacquea è ormai paragonata, per importanza strategica, allo spazio e alla cybersecurity.
Sul piano politico, l'onorevole Frijia sottolinea che il provvedimento è stato approvato con compattezza dal centrodestra e con l’astensione del centrosinistra, interpretata come segnale di condivisione.
