Sicurezza nel Medio Ponente, confronto tra presidente Ceraudo e Traverso (Siap), "Serve approccio strutturato e integrato"

Confronto tra il segretario provinciale del SIAP Genova (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), Roberto Traverso, e il presidente del Municipio VI Medio Ponente, Fabio Ceraudo, per discutere le criticità legate alla sicurezza urbana nei quartieri di Sestri Ponente e Cornigliano.

Durante il confronto, il sindacato ha sottolineato la necessità di un approccio strutturato e integrato per affrontare le problematiche del territorio, proponendo un rafforzamento delle sezioni territoriali della Polizia Locale. L’obiettivo, ha spiegato Traverso, è quello di costituire squadre miste tra forze dell’ordine e polizia municipale per intensificare i controlli e migliorare l'efficacia delle azioni contro degrado e microcriminalità.

Il presidente Ceraudo ha accolto positivamente le proposte del SIAP, manifestando disponibilità a sostenere un modello di sicurezza basato su coordinamento tra le istituzioni, applicazione delle regole e ascolto del territorio. Tra i temi toccati, anche il contrasto allo spaccio di stupefacenti, in aumento in alcune aree del Medio Ponente.

Il SIAP ha inoltre ribadito la necessità di coinvolgere attivamente comitati di quartiere, associazioni di commercianti e realtà sociali, affinché le strategie di intervento siano condivise e supportate da una conoscenza concreta delle dinamiche locali.

Traverso ha confermato l’impegno del sindacato a proseguire nel confronto istituzionale, offrendo competenze e dati operativi per contribuire a una gestione efficace e omogenea della sicurezza urbana in tutta la città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.