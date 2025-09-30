Sicurezza nei Pronto Soccorso, sì unanime al presidio fisso di polizia h24. Piccardo (Pd): "Ora la Regione passi dalle parole ai fatti"

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla vicecapogruppo del Partito Democratico, Katia Piccardo, per chiedere l’attivazione di presidi fissi di Polizia attivi h24 nei Pronto Soccorso liguri. Una misura ritenuta urgente e indispensabile di fronte al crescente numero di aggressioni contro medici e infermieri, esasperati dai sovraffollamenti e da tempi di attesa sempre più lunghi.

"Accogliamo con favore l’apertura della Giunta alla nostra richiesta – ha dichiarato Piccardo – ma ora è fondamentale che questo impegno si traduca rapidamente in azioni concrete. La sicurezza del personale sanitario e dei pazienti non può più attendere".

Secondo la consigliera, gli operatori dell’emergenza urgenza sono sottoposti a turni estenuanti e a un carico di lavoro insostenibile, mentre continuano a crescere gli episodi di violenza fisica e verbale. "Questa situazione – sottolinea – rende il lavoro del personale ancora più difficile, alimenta stress e burnout e mette a rischio la qualità dell’assistenza".

La proposta di un presidio fisso di Forze dell’Ordine in ogni Pronto Soccorso punta a garantire l’ordine pubblico, la prevenzione delle aggressioni e la tutela dei pazienti, anch’essi spesso coinvolti o spettatori forzati di episodi inaccettabili.

Piccardo lancia anche un appello alla Giunta per affrontare le criticità strutturali del sistema sanitario regionale: "Le assunzioni di nuovo personale sanitario non sono più rinviabili. Medici e infermieri sono la prima linea della sanità: dobbiamo proteggerli e metterli in condizione di lavorare in sicurezza. Non bastano parole, serve un cambio di passo".

L’ordine del giorno approvato rappresenta un segnale politico forte, ma la consigliera PD avverte: "Vigileremo attentamente sull’attuazione degli impegni presi oggi in aula. I Pronto Soccorso devono tornare a essere luoghi dove curarsi, non spazi in cui difendersi".

