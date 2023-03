Sicurezza nei cantieri autostradali, firmato a Genova il protocollo d'intesa per rafforzare la tutela dei lavoratori

Per aumentare la sicurezza sul lavoro nei cantieri autostradali della Liguria oggi pomeriggio presso la Prefettura di Genova è stato firmato un protocollo d'intesa che rafforza i controlli attraverso l'attivazione della nuova figura del 'rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito'. Oltre duemila le maestranze coinvolte, 1.200 per Aspi, 650 per AutoFiori e 200 per Salt, dalla cantieristica edile alla segnaletica, dall'area di servizio fino allo sfalcio. Il protocollo 'Mettiamo in cantiere la sicurezza' è stato sottoscritto da Regione Liguria, Prefetture, società concessionarie, Cgil, Cisl e Uil Liguria, Confindustria Liguria e Ance. Verrà garantito ai firmatari "l'accesso a notifiche preliminari, informazioni di inizio lavori tramite abilitazione al Sistema informativo edilizia notifiche dematerializzate (Send) e uno svolgimento efficace dei sopralluoghi dei rappresentanti".

I cantieri autostradali "sono di per sé un sito pericoloso, quindi occorre garantire la massima sicurezza - ha detto il prefetto di Genova Renato Franceschelli -. C'è l'impegno dei concessionari a favorire l'ingresso in sicurezza nei cantieri al rappresentante dei lavoratori al di là delle autorità preposte alla vigilanza".

"La possibilità per i rappresentanti di entrare in ogni ambito di lavoro rappresenta il valore aggiunto a tutela dei lavoratori che operano in ambito autostradale e questo fa della legge regionale 2020 e ora del protocollo un unicum in Italia", sottolineano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Liguria Maurizio Calà, Luca Maestripieri e Mario Ghini.

"Apriamo un tavolo di monitoraggio dove saranno centralizzati tutti gli elementi raccolti nei singoli cantieri", spiega l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola. "Le sinergie messe in campo con i sindacati in questi anni sono determinanti per la nostra azienda e per costruire insieme il futuro", ha detto il responsabile Group Hse Aspi Massimiliano Arces. "Sia AutoFiori che Salt - concludono il direttore di tronco Federico Lenti e il direttore tecnico Daniele Buselli - sono da sempre in prima linea per garantire i migliori standard di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela della salute dei lavoratori, nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli enti preposti"