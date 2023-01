Shipping Transport & Intermodal Forum, Bucci: "Genova il punto di mare più vicino all'Europa"

«Genova è sempre stata un hub per i trasporti: prima di cose, poi di persone; e con esse, di cultura - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci al convegno Shipping, Transport and Intermodal Forum di Rapallo - Oggi, oltre alle cose arrivano i dati. I cavi Internet di tutto il mondo passano da qui; ne consegue che, in maniera virtuale, da Genova passano ogni giorno 4 miliardi di persone; fra qualche mese forse saranno 7. Ci fa pensare a cosa sia la logistica, a cosa significhi avere un sistema che mette in comunicazione tutti questi elementi, e forse in futuro includerà anche l'energia. Siamo un punto nevralgico, ma così è l'Italia».

«Un giorno - continua - Renzo Piano mi ha "dimostrato" che il centro d'Europa si trova tra Genova e Milano. Tirreno e Adriatico spingono il Mediterraneo verso il continente europeo come due banchine. Una posizione strategica che è stata culla di civiltà, e oggi acquisisce nuova importanza perchè il traffico dall'Asia, passando attraverso Suez, sbocca proprio nel Mediterraneo. Un'importanza che abbiamo sottovalutato negli ultimi anni: l'85% del trasporto merci nel mondo avviene via nave. A Genova c'è futuro, tecnologia, rispetto per l'ambiente, digitalizzazione. Cosa serve di più? Le persone che portano avanti tutto questo».