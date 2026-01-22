Tragedia a Sestri Ponente: trentenne si accascia e muore mentre gioca a calcetto

Tragedia ieri sera a Sestri Ponente, dove un uomo di trent’anni è morto improvvisamente mentre si trovava nel campo sportivo dell’ex Corderia, in via Sparta. Il giovane stava disputando una partita amatoriale quando, sotto gli occhi dei compagni di gioco, si è improvvisamente accasciato al suolo.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. I sanitari hanno lavorato a lungo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e per il trentenne non c’è stato nulla da fare.

Nel campo sportivo sono quindi arrivati anche il medico legale e le forze dell’ordine, incaricati di svolgere gli accertamenti di rito. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso, ma saranno gli esami successivi a chiarire con certezza le cause del decesso.

L’area è stata temporaneamente isolata per consentire le verifiche necessarie, mentre i presenti, visibilmente scossi, sono stati ascoltati dagli agenti per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti al dramma. La notizia si è rapidamente diffusa nel quartiere, dove la vittima era conosciuta, suscitando profondo cordoglio.

Nelle prossime ore si valuterà se disporre ulteriori accertamenti medico-legali. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

