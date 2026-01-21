Sestri Ponente, scooter investe pedone fuori dalle strisce pedonali

Incidente questa mattina in via Puccini, a Sestri Ponente. Attorno alle 8.15 un centauro ha investito un 54enne che attraversava fuori dalle strisce. L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute un'auto medica e l'ambulanza. Traffico rallentato fino alle 9.30 in direzione ponente per permettere alla Polizia locale i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell' incidente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.