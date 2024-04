Sestri Levante, sfida salvezza con Vis Pesaro a Vercelli: società organizza carovana di pullman

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sconfitto 3-1 ad Ancona, il Sestri Levante è in piena corsa per la salvezza e la prossima partita, domenica 21 aprile alle 16,30 allo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà determinante per la permanenza dei "corsari" in serie C.





La società del presidente Stefano Risaliti ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi due pullman, per raggiungere Vercelli che è in ordine di tempo l'ultimo dei campi "casalinghi" che, tuttora indisponibile per lavori il "Giuseppe Sivori", ha visto la squadra di Enrico Barilari vincere "in casa" a Carrara contro la Carrarese e giocare il derby casalingo con la Virtus Entella al Ferraris di Genova. Per informazioni e prenotazioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 nella palazzina dello stadio di Sestri.