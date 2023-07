Sestri Levante, ritiro a Fiavè (Trento) per preparare la C, torna Boisfer come vice di Barilari

Dal 1° luglio è iniziata ufficialmente la stagione 2023/24, che vede il Sestri Levante - vincitore del suo girone di D e campione d'Italia dilettanti dopo aver trionfato 3-1 a Piancastagnaio nella finale col Sorrento - in quella serie C da cui mancava dal 1949. I "corsari", che in attesa dei lavori al "Sivori" giocheranno allo Stadio dei Marmi di Carrara, faranno l'esordio in Coppa Italia il 20 agosto e in campionato il 27 agosto.

Il Sestri Levante sarà in ritiro dal 19 al 29 luglio a Fiavè in provincia di Trento. Confermatissimo il tecnico Enrico Barilari, cui si affianca come vice l'ex capitano corsaro Rodrigo Boisfer. Il preparatore dei portieri sarà Maurizio Rollandi, i preparatore atletici Nicolò Galelli e Francesco Rizzo.