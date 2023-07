Sestri Levante, lavori al Sivori per la serie C: lunedì 31 la questione in consiglio comunale

Il campionato di serie C, cui il Sestri Levante non partecipava dal 1949, comincerà il 27 agosto. Non è ancora stato definito il calendario, anzi per la verità manca l'ufficialità perfino sul giorno del sorteggio. Al campo sportivo "Giuseppe Sivori" di Pila fervono i lavori per l'adeguamento dell'impianto ai requisiti fissati dalla Lega di Serie C per la partecipazione al torneo: il manto in sintetico è già stato steso, restano i lavori alle infrastrutture e all'impianto di illuminazione, fermo restando che l'ampliamento degli spalti non è praticabile sul lato retrostante la porta nord, dove insiste una strada.

In attesa dell'ultimazione dei lavori, il Sestri giocherà così le prime partite allo Stadio dei Marmi di Carrara. L'ipotesi logisticamente più comoda, il Comunale di Chiavari, è stata scartata per comprensibili motivi di opportunità. Della questione si occuperà il consiglio comunale di Sestri Levante, convocato per la sera di lunedì 31 luglio: nell'occasione verranno discusse due interpellanze sui tempi del cantiere Sivori, mentre la tifoseria aspetta di rivedere i "corsari" al più presto nel loro stadio.