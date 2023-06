Sestri Levante, grande successo per il Premio Andersen: 18 mila presenze, oltre 100 eventi con 250 artisti

Si è concluso ieri con due prime nazionali (Stefano Massini e Andrea Salustri) Andersen Festival 2023: 18 mila spettatori, dal 8 al 18 giugno, oltre 100 gli eventi con 250 ospiti e artisti coinvolti. Cinque le prime nazionali, con il debutto italiano del tour mondiale della pianista polacca Hania Rani, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, 2 anteprime e 3 site specific, 8 le mostre allestite nei diversi spazi del centro storico, come la sede del Palazzo comunale, palazzo Fascie e la Torre dei doganieri. Per quanto riguarda L'Andersen Off, la sezione che il festival dedicata alla valorizzazione delle realtà locali, 28 sono stati complessivamente gli appuntamenti tra esibizioni musicali, spettacoli teatrali, di danza e laboratori nei tanti palcoscenici a cielo aperto, sparsi per la città. 4 gli eventi organizzati nel quartiere periferico della Lavagnina e 39 i laboratori che si sono tenuti nelle scuole durante l'anno scolastico 2022 -2023. Mille i bambini coinvolti nel corteo e 900 lettere che hanno dato luogo all'installazione dedicata a Mario Lodi. 4 eventi dedicati al sociale con l'Hospice pediatrico dell'Ospedale Gaslini, con SOS Mediterranee, con Defence for Children International Italia, che ha visto la partecipazione di Carla Garlatti, Autorità garante per infanzia e adolescenza e con HelpCode, charity partner del festival. La comunicazione: le visualizzazioni al sito andersensestri.it sono state oltre 51.513 nell'ultimo mese, con una media di circa mille utenti al giorno. Le interazioni sui social sono state di 17.223 con 51.398 utenti raggiunti. Nell'ambito del festival si è svolta anche la cerimonia di premiazione del 56° Premio internazionale Andersen - Baia delle Favole, il prestigioso concorso letterario la cui giuria è presieduta da Lidia Ravera e che quest'anno ha avuto come testimonial il poeta Franco Arminio. "In questi giorni - ha detto il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas - molti sono stati i momenti di spettacolo e talento ma credo che il punto di riferimento per l'intera manifestazione sia stato il corteo di apertura del festival con i bambini di Sestri".