Sestri Levante campione d'Italia dilettanti, travolto il Sorrento 3-1 nella finalissima di Piancastagnaio

Il Sestri Levante è campione d'Italia dilettanti. I ragazzi di mister Barilari hanno vinto lo scudetto, battendo 3-1 il Sorrento nella finalissima disputata a Piancastagnaio, alle pendici dell'Amiata, di fronte agli incrollabili trasfertisti rossoblù, increduli per la straordinaria impresa. Passati in vantaggio con un gol di Pane in apertura, raggiunti al 45' da una rete di Gaetani, i "corsari" hanno dilagato in avvio di ripresa con una doppietta di Marquez. Al fischio finale, grande festa sugli spalti e a Sestri, dove l'entusiasmo dilaga fin dalla vittoria nel campionato di serie D, valsa il ritorno in quella serie C da cui la squadra rossoblù mancava dal 1949. Adesso l'Unione - come viene chiamata in paese la squadra che fu di Fosco Becattini, Bruno Baveni, Renzo Uzzecchini e Silvino Chiappara - giocherà in terza serie fregiandosi del tricolore.



SESTRI LEVANTE - SORRENTO 3-1

RETI: 3' Pane, 45' Gaetani, 49' e 55' Marquez.

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Casagrande, Furno (72′ Daniello), Pane, Oliana, Troiano (46′ Forte), Podda, Parlanti, Marquez (65′ Cominetti), Raggio Garibaldi, Conti (90′ Masini). Allenatore: Enrico Barillari – A disposizione: Pucci, Nenci, Occhipinti, Rosset, Rovido.

SORRENTO: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., Erradi (79′ Gargiulo), Cacace, Fusco, Gaetani (59′ Simonetti), Maresca (65′ Carotenuto), Badje, Herrera, Petito. Allenatore: Vincenzo Maiuri. – A disposizione: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Potenza, D’Ottavi.

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Assistenti: Farina-Scribani)

NOTE: ammoniti Troiano, Marquez, Todisco F., Todisco G., Carotenuto, Pane, Gargiulo. Espulso Bisceglia al 75′ per proteste dalla panchina.