Serravalle Outlet porta le atmosfere dell'Artico e dà il via al Natale con National Geographic

SERRAVALLE - Sabato 16 novembre McArthurGlen Serravalle Designer Outlet darà ufficialmente inizio al periodo più scintillante e magico dell’anno con l’accensione delle oltre 150.000 luci sui meravigliosi alberi di Natale e di tutte le altre decorazioni luminose lungo le vie del centro. Quest’anno, il Natale a McArthurGlen Serravalle Designer Outlet si trasformerà in un emozionante e avventuroso viaggio nel cuore dell’Artico, che trasporterà i visitatori in un mondo fatto di esploratori e di racconti di mille avventure incredibili immersi nella natura incontaminata.

Entrando all’interno dell’albero di oltre 33 metri presente nella piazza principale ci si ritroverà nell’Explorer Lodge, dove ci si sentirà catapultati dentro alla dimora di un vero avventuriero, piena di tutti gli strumenti e gli equipaggiamenti per esplorare ogni volta luoghi sempre più selvaggi e affascinanti. I bambini si potranno inoltre divertire con giochi stimolanti e, grazie al mix di reale e virtuale, saranno loro stessi i protagonisti di questo viaggio che li porterà ad immergersi nella natura. L’accesso all’albero avverrà attraverso un ponte magico che accompagnerà i nostri ospiti all’interno di un mondo tutto da scoprire! Padrone di casa, Babbo Natale, in compagnia dei suoi fedeli aiutanti, accoglierà i visitatori del Centro durante tutti i week-end fino al 24 dicembre.

Imperdibile sabato 16 novembre dalle 17:30 nella piazza principale si potrà assistere alla performance “The Magic Ice Show”. Uno spettacolo con ballerine in abiti luminosi che danzeranno per le vie del Centro e accompagneranno i visitatori verso la piazza dove altre danzatrici, all’interno di una sfera di cristallo, faranno vivere a tutti i presenti un momento magico che culminerà con l’accensione del grande albero.

Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza degli ospiti del centro, si potrà ammirare, fino al 6 gennaio 2025, la mostra “Wild Christmas”, realizzata da National Geographic Italia per McArthurGlen Serravalle Designer Outlet. Seguendo il percorso delle immagini dei fotografi di National Geographic, si incontreranno i panorami immacolati dell’Artide e dell’Antartide, terre in cui piccole comunità umane sfidano i rigori del clima e dove animali straordinari si mimetizzano nel candore del paesaggio. Per scattare queste fotografie, gli esploratori di National Geographic si sono spinti fino al limite delle terre emerse, tra i ghiacci eterni della Groenlandia e dove i più remoti villaggi siberiani si affacciano sul Mar Glaciale Artico. E ancora all’altro capo del globo, in Antartide, in quel continente dove non esistono insediamenti umani permanenti, ad eccezione di una manciata di stazioni scientifiche dove soggiornano ricercatori di tutto il mondo. È grazie al loro lavoro se oggi conosciamo la biologia e il comportamento degli animali che vivono tra i ghiacci perenni, se possiamo indagare gli effetti del cambiamento climatico su quegli ambienti fragili e remoti, se possiamo misurare i minimi cambiamenti della crosta terrestre.

E in questo piccolo percorso fotografico le immagini scattate da Esther Horvath sono un tributo alle donne che hanno scelto di spingersi fino ai confini del mondo per dare il loro contributo al progresso della conoscenza. Il progetto di ritrattistica Women of Arctic Science di Esther Horvath, tuttora in corso, si serve della fotografia per raccontare le storie di successo di scienziate ed esploratrici dell’Artide e il loro lavoro in uno degli ambienti più inospitali del mondo, concentrandosi sulla variegata comunità scientifica internazionale di Ny-Ålesund nelle Isole Svalbard. In questo luogo è ospitata la comunità scientifica più settentrionale del mondo, una base internazionale che accoglie rappresentanti di dieci nazioni. L’intero insediamento è dedicato alla ricerca climatica e ambientale, con un unico obiettivo: comprendere i cambiamenti nell’Artide e l’impatto del cambiamento climatico sull’umanità. In questa regione, l’inverno artico è dominato dall’oscurità della notte polare per più di quattro mesi all’anno.

About McArthurGlen

McArthurGlen Group, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 655.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l'azienda gestisce 24 designer outlet in 8 paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5,5 miliardi di euro.

I centri ospitano i marchi di lusso e premium più ricercati offrendo a quasi 100 milioni di clienti, amanti della moda, risparmi tutto l'anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all'aria aperta.

Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra i Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, enogastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Nell'aprile 2023 McArthurGlen ha aperto il suo nuovo centro, il Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi.

Parte della continua espansione del portafoglio del Gruppo prevede nuove fasi per i centri di Vancouver, West Midlands, Málaga, Roosendaal e Castel Romano.

About National Geographic Italia

National Geographic Italia, edizione italiana del celebre mensile americano edito dalla National Geographic Society, è pubblicato su licenza in Italia dal 1998 da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., uno dei più importanti gruppi editoriali italiani, che opera in tutti i settori della comunicazione: stampa quotidiana e periodica, radio e raccolta pubblicitaria, e fortemente specializzato nell’editoria digitale.

Il magazine documenta con immagini straordinarie il nostro pianeta e tutto ciò che ne fa parte, indaga e testimonia i progressi della scienza e la salvaguardia dell’ambiente. Dal 2008, con il marchio National Geographic, Gedi si occupa anche dell’organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi dal vivo aperti al pubblico di tutte le età per raccontare storie avvincenti sulle culture del mondo e le avventure nei luoghi ancora selvatici e incontaminati. E racconta ogni giorno nuove storie su www.nationalgeographic.it.

About National Geographic Society

La National Geographic Society è un’organizzazione globale non profit che usa la potenza della scienza, dell’esplorazione, dell’istruzione e della narrazione per illuminare e proteggere le meraviglie del nostro mondo. Dal 1888, National Geographic ha spinto più in là i confini dell'esplorazione, investendo in persone coraggiose e idee trasformative, fornendo più di 15.000 borse di studio per ricerche in tutti i continenti, raggiungendo 3 milioni di studenti ogni anno attraverso le offerte educative e coinvolgendo il pubblico di tutto il mondo attraverso esperienze, storie e contenuti di qualità.