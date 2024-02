Serravalle Designer Outlet, eventi e promozioni per festeggiare il Capodanno cinese

L’anno del Drago è alle porte e McArthurGlen Serravalle Designer Outlet si unisce alla comunità cinese nei festeggiamenti con uno straordinario programma di attività e promozioni che ribadisce ancora una volta l’impegno del gruppo McArthurGlen nel creare esperienze uniche per i visitatori italiani e internazionali e nel garantire connessioni durature con la comunità globale.

Per rendere omaggio al Capodanno cinese, il Designer Outlet di Serravalle si trasforma ricreando le affascinanti atmosfere del Paese asiatico. Fino al 11 febbraio, il centro accoglierà i visitatori in un'esperienza suggestiva, arricchita da magnifiche installazioni a tema. I clienti avranno l'opportunità di immergersi in angoli appositamente progettati per catturare fotografie indimenticabili, godere dei tesori nascosti nelle "treasure boxes" e ammirare le quaranta lanterne illuminate che galleggeranno nelle acque della fontana. Un'occasione unica per vivere la magia del Capodanno cinese all'insegna della bellezza e della tradizione.

La customer experience è da sempre il fulcro dell’offerta di McArthurGlen che offre ai suoi visitatori un’esperienza leisure che non si esaurisce nell’acquistare capi di alta qualità a prezzi ridotti, ma rappresenta un’esperienza più completa. È con questo spirito che il centro ospiterà, il giorno del Capodanno lunare, il 10 febbraio, eventi live con la partecipazione di artiste calligrafe che realizzeranno card di auguri personalizzate e una spettacolare parata “La Danza del Drago e dei Leoni” che animerà dalle 12 le vie dell’Outlet.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza degli ospiti cinesi, l’Outlet, in collaborazione con numerosi brand del centro offrirà promozioni speciali, consultabili nella landing page dedicata Lunar New Year's offers sul sito ufficiale di Serravalle Designer Outlet. Inizio modulo

"Nonostante le sfide globali", - afferma Matteo Migani, General Manager di Serravalle Designer Outlet - "la formula vincente dei nostri Designer Outlet non solo attira visitatori da tutto il mondo, ma li accoglie in un ambiente che va ben oltre lo shopping. Con un impegno costante per la customer experience, offriamo servizi d'eccellenza e creiamo un contesto coinvolgente che celebra le diversità e le culture di tutti i visitatori, arricchendo la permanenza nel centro con momenti unici. Questo approccio è alla base della nostra straordinaria crescita, e continueremo a impegnarci per garantire esperienze indimenticabili a tutti i nostri visitatori."

In linea con l'aumento previsto dei viaggiatori cinesi in Europa, Serravalle Designer Outlet ha inaugurato propri profili su nuovi canali di comunicazione ampiamente utilizzati dalla popolazione cinese. Gli account ufficiali di Serravalle Designer Outlet di Red Little Book, online dal 4 gennaio e di WeChat, operativo dal 26 gennaio, hanno già suscitato un notevole interesse, con oltre 1.500 followers e più di 1100 interazioni. Serravalle Designer Outlet è determinato a mantenere un dialogo dinamico e coinvolgente con la comunità cinese, offrendo un'esperienza digitale da affiancare a quella fisica.