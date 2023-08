Serra Riccò: festa patronale con San Rocco in divisa da... calciatore

Quest'anno a Serra Riccò, il 16 agosto, la festa patronale di San Rocco vedrà come novità la maglietta con il patrono in divisa da calciatore: il ricavato della vendita delle t-shirt, 15 euro l'una, servirà per mettere in sicurezza il campo di calcio parrocchiale a Pedemonte.

La trovata è stata suggerita da un esponente del Valsecca Group sampdoriano; l’idea è stata però subito accolta dai cugini genoani e dalle altre diverse associazioni del territorio che, insieme fra di loro, sotto la regia del sindaco Angela Negri, si sono messi all’opera per organizzare i numerosi eventi della Festa del 15 e 16 agosto, con alcune interessanti novità.

Si comincia nel tardo pomeriggio del 15 agosto, con una mini marcia per ragazzi; seguirà uno spettacolo di Luna Park nel campo parrocchiale; nella giornata del 16 nelle vie del paese si potrà curiosare e fare acquisti presso le colorate e numerose bancarelle, assistere agli spari di mortaretti nei vari momenti della festa, la consueta Lotteria per far felici i bimbi, attendere lo spettacolo pirotecnico dei fuochi artificiali. Due punti-ristoro saranno attrezzati presso i Giardini della Tavola Bronzea e sul piazzale del Santuario, per far gustare leccornie della cucina tipica locale.