Serie C: Sestri Levante e Virtus Entella nel girone B, i derby il 17 settembre a Chiavari e il 21 gennaio al "Sivori" o a Carrara

E' stata definita dal Consiglio direttivo della Lega Pro la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2023/2024, che dovrebbe prendere il via il 3 settembre prossimo, dopo i verdetti del Consiglio di Stato che il 29 agosto esaminerà i vari ricorsi in atto.

Le squadre sono suddivise in tre gironi (A, B e C) da venti squadre, secondo un criterio territoriale, ma nel girone C compare ancora un X, casella che verrà riempita solo a fine mese.

Le due squadre liguri, Sestri Levante e Virtus Entella, sono state incluse nel girone B, comprensivo delle squadre dell'Italia centrale (Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna) con l'aggiunta della Juventus U23. I due derby si giocheranno all'andata a Chiavari il 17 settembre e al ritorno il 21 gennaio al "Sivori" o a Carrara.

Ecco i gironi:

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U.23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona.

Girone B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X.

Il direttivo della Lega Pro ha preso in esame i possibili scenari che potrebbero scaturire dall'esito dei ricorsi al Consiglio di Stato, deliberando le soluzioni previste sia sia ci fosse la riammissione di due società alla Serie B, ed il conseguente ripescaggio di due società in Serie C, sia che non scaturisca alcuno di questi casi.