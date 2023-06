Serie C, decise le date della stagione per Sestri Levante e Virtus Entella

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato le date relative alla stagione 2023-24 della Serie C, cui per la Liguria parteciperanno il neopromosso Sestri Levante, tornato in terza serie dopo 74 anni di assenza e la vittoria nel suo girone di serie D e nella finalissima nazionale contro il Sorrento, e la Virtus Entella di Chiavari sconfitta dal Pescara nei quarti dei playoff promozione, dopo aver mancato la vittoria nel suo girone conquistato dalla Reggiana, sconfitta in casa nello scontro diretto ma capace di mantenere il primato a fronte delle frenate biancocelesti con Lucchese e Recanatese.

Si attende ancora la composizione dei gironi, ma è probabile che per la prima volta vada in scena in serie C l'attesissimo derby del Tigullio orientale. Peraltro il Sestri, indisponibile il campo "Sivori" per i necessari lavori di adeguamento, giocherà la prima parte della stagione allo Stadio dei Marmi di Carrara.

Campionato Serie C

Inizio: domenica 27 agosto 2023

Sosta: domenica 31 dicembre 2023

Turni Infrasettimanali: 3 (da determinare)

Turno Festività Natalizie: sabato 23 dicembre 2023

Termine: domenica 28 aprile 2024

Play off: Inizio: domenica 05 maggio 2024

Play out: Gara di andata: sabato 11 maggio 2024 - Gara di ritorno: sabato 18 maggio 2024

Coppa Italia Serie C: Primo turno eliminatorio: domenica 20 agosto 2023