Serie B: pioggia di ricorsi, rischio slittamento delle prime tre giornate

L'inizio del campionato di serie B, previsto per venerdì 18 agosto, potrebbe slittare per via dei ricorsi presentati da tre società. La Reggina chiede la riammissione al campionato, il Brescia (sconfitto dal Cosenza nello spareggio salvezza) di contro pretende il ripescaggio al pari del Perugia.



La giustizia sportiva prevede tre gradi di giudizio e in ambienti qualificati della Federcalcio si dà per probabile la rimodulazione della stagione, con il rinvio delle gare delle prime tre giornate che andrebbero recuperate a stagione in corso, mentre il campionato vero e proprio comincerebbe dal quarto turno.



Ecco le giornate che rischiano il rinvio, con gli impegni delle due liguri:

1a - 19 agosto - TERNANA-SAMPDORIA / SUDTIROL-SPEZIA

2a - 26 agosto - SAMPDORIA-PISA / LECCO-SPEZIA

3a - 29 agosto - SAMPDORIA-VENEZIA / CATANZARO-SPEZIA



Si partirebbe quindi dalla 4a giornata, che il 2 settembre prevede CREMONESE-SAMPDORIA e SPEZIA-COMO





Un analogo rinvio si era verificato nel torneo di B 2002/2003, per via del mancato accordo tra la Lega e le televisioni sui diritti di trasmissione delle partite. Erano così saltate le prime due giornate: Vicenza-Genoa e Sampdoria-Livorno erano state recuperate il 6/7 novembre, Genoa-Ternana e Palermo-Sampdoria si erano disputate il 6 gennaio 2003. La stagione era partita dalla 3a giornata, il 14 settembre: Sampdoria-Lecce 4-2, Catania-Genoa 3-2.



Anche nella stagione 2005/2006 si erano verificati problemi, col rinvio di alcune partite dei primi turni e dell'intera terza giornata, nel primo caso per la protesta dei sindaci contro l'orario del sabato alle 15, nel secondo per permettere al Torino, ammesso in ritardo al campionato, di allestire la squadra