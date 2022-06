Serie B, il Venezia si affida a Ivan Javorcic. Il Cagliari ha scelto Fabio Liverani

di Marco Innocenti

Continuano a comporsi le caselle delle panchine della prossima cadetteria

Valzer di panchine a cavallo fra serie A e serie B. Dopo l'esonero burrascoso di Aurelio Andreazzoli ad Empoli, dove è approdato Paolo Zanetti, è arrivato l'annuncio che il Venezia ha trovato l'accordo con Ivan Javorcic, fresco di promozione in B con il Sudtirol ottenendo "27 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte e la notevole cifra di soli 9 gol subiti in 38 partite - recita la nota della società lagunare - Il miglior bilancio difensivo d’ Europa in un campionato professionistico nel corso della passata stagione". Al suo posto, al Sudtirol, dovrebbe andare Lamberto Zauli che lo scorso anno aveva guidato la Juventus U23. Ieri intanto era arrivata l'ufficializzazione dell'ingaggio di Fabio Liverani da parte del Cagliari.