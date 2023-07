Serie B 2023/'24: la Sampdoria parte dalla Ternana di Ferrero, Spezia a Bolzano. Derby ligure al Ferraris il 25 novembre e al Picco il 20 aprile

Si è tenuta a Villa Olmo, a Como, per la cerimonia di presentazione del calendario della Serie B 2023/24, che vedrà impegnata la Sampdoria di Radrizzani e Pirlo nella corsa alla promozione e lo Spezia di Platek e Alvini con il medesimo obiettivo. Il calendario propone subito ai blucerchiati lo scontro con la Ternana, dove Massimo Ferrero fa da plenipotenziario all'ombra del neopresidente Nicola Guida. Quindi l'esordio in casa con il Pisa e ancora il Venezia a Marassi, poi la trasferta di Cremona. Lo Spezia parte invece a Bolzano, in casa del Sudtirol, prima di tre trasferte consecutive per agevolare i lavori di ristrutturazione del Picco.

Il torneo inizierà venerdì 18 agosto, con gare anche il 19 e il 20, mentre l'ultimo turno di campionato è in programma venerdì 10 maggio 2024. Successivamente, via i playoff e i playout. Confermata la giornata del 26 dicembre. La sosta invernale sarà effettuata dal 27 dicembre al 12 gennaio. Si ritorna in campo il 13 gennaio per la prima giornata di ritorno. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, si giocherà martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024.



Nel calendario c'è una X per via del ricorso della Reggina per la riammissione e la conseguente conferma della retrocessione del Brescia.

Calendario Serie B 2023/2024

GIRONE DI ANDATA

1a - 19 agosto - TERNANA-SAMPDORIA / SUDTIROL-SPEZIA

2a - 26 agosto - SAMPDORIA-PISA / LECCO-SPEZIA

3a - 29 agosto - SAMPDORIA-VENEZIA / CATANZARO-SPEZIA

4a - 2 settembre - CREMONESE-SAMPDORIA / SPEZIA-COMO

5a - 16 settembre - SAMPDORIA-CITTADELLA / VENEZIA-SPEZIA

6a - 23 settembre - PARMA-SAMPDORIA / SPEZIA-REGGIANA

7a - 26 settembre - COMO-SAMPDORIA / SPEZIA-X

8a - 30 settembre - SAMPDORIA-CATANZARO / FERALPISALO'-SPEZIA

9a - 7 ottobre - ASCOLI-SAMPDORIA / SPEZIA-PISA

10a - 21 ottobre - SAMPDORIA-COSENZA / PALERMO-SPEZIA

11a - 28 ottobre - SUDTIROL-SAMPDORIA / SPEZIA-COSENZA

12a - 4 novembre - SAMPDORIA-PALERMO / CREMONESE-SPEZIA

13a - 11 novembre - MODENA-SAMPDORIA / SPEZIA-TERNANA

14a - 25 novembre - SAMPDORIA-SPEZIA

15a - 2 dicembre - X-SAMPDORIA (*) / SPEZIA-PARMA

16a - 9 dicembre - LECCO-SAMPDORIA / ASCOLI-SPEZIA

17a - 16 dicembre - REGGIANA-SAMPDORIA / SPEZIA-BARI

18a - 23 dicembre - SAMPDORIA-FERALPISALO' / CITTADELLA-SPEZIA

19a- 26 dicembre - SAMPDORIA-BARI / SPEZIA-MODENA





GIRONE DI RITORNO

20a - 13 gennaio - BARI-SAMPDORIA / COMO-SPEZIA

21a - 20 gennaio - SAMPDORIA-PARMA / SPEZIA-CREMONESE

22a - 27 gennaio - CITTADELLA-SAMPDORIA / PISA-SPEZIA

23a - 3 febbraio - SAMPDORIA-MODENA / SPEZIA-CATANZARO

24a - 10 febbraio - PISA-SAMPDORIA / TERNANA-SPEZIA

25a - 17 febbraio - SAMPDORIA-X / SPEZIA-CITTADELLA

26a - 24 febbraio - COSENZA-SAMPDORIA / MODENA-SPEZIA

27a - 27 febbraio - SAMPDORIA-CREMONESE / SPEZIA-FERALPISALO'

28a - 2 marzo - FERALPISALO'-SAMPDORIA / BARI-SPEZIA

29a - 9 marzo - SAMPDORIA-ASCOLI / SPEZIA-SUDTIROL

30a - 16 marzo - BARI-SAMPDORIA / REGGIANA-SPEZIA

31a - 1 aprile - SAMPDORIA-TERNANA / SPEZIA-ASCOLI

32a - 6 aprile - PALERMO-SAMPDORIA / SPEZIA-LECCO

33a - 13 aprile - SAMPDORIA-SUDTIROL / PARMA-SPEZIA

34a - 20 aprile - SPEZIA-SAMPDORIA

35a - 27 aprile - SAMPDORIA-COMO / X-SPEZIA

36a - 1 maggio - LECCO-SAMPDORIA / SPEZIA-PALERMO

37a - 4 maggio - SAMPDORIA-REGGIANA / COSENZA-SPEZIA

38a - 10 maggio - CATANZARO-SAMPDORIA / SPEZIA-VENEZIA