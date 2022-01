Serie A, la Salernitana trova l'acquirente sul gong e si salva dalla radiazione

di Edoardo Cozza

L'imprenditore Danilo Iervolino è il nuovo proprietario del club: entro 45 giorni gli atti ufficiali e la definizione dell'iter, ma l'offerta è stata accettata

La Serie A resta a 20 squadre: proprio sul gong la Salernitana ha trovato un nuovo proprietario, scongiurando in extremis l'incubo esclusione dal campionato che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre, scadenza indicata dalla Federcalcio, non fossero arrivate offerte per l'acquisto del club di proprietà di Claudio Lotito, in possesso anche della Lazio. Scongiurato, dunque, anche il rischio di una classifica di Serie A da rivedere e di un girone di ritorno a 19 squadre.

I trustee incaricati di cedere le quote societarie della Salernitana per mettere fine alla 'multiproprietà' hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino, imprenditore napoletano, fondatore dell'Università Telematica Unipegaso. L'ufficialità arriverà nella giornata di lunedì, al termine delle verifiche bancarie. Il nome di Iervolino era spuntato fuori nelle ultime 48 ore: ieri l'imprenditore campano ha presentato un'offerta con annessa caparra del 5%.

Proposta che è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che adesso potranno usufruire di una proroga di 45 giorni per definire l'iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Oltre all'offerta per rilevare le quote, Iervolino avrebbe garantito risorse importanti per rinforzare la squadra.