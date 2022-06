Serie A, il 24 giugno verrà svelato il nuovo calendario

di Edoardo Cozza

Primo passo della stagione calcistica che verrà: anche nel prossimo anno il torneo non sarà speculare tra andata e ritorno

Primo passo della stagione calcistica che verrà: il 24 giugno nascerà il calendario di Serie A per la stagione 2022/23. Anche nella prossima annata il torneo si svolgerà in maniera non speculare tra andata e ritorno.

Il tutto fatta salva la conclusione del percorso di iscrizione delle Società al campionato che avverrà con la ratifica nel Consiglio federale dell’8 luglio.