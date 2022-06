Serie A, fissato l'orario per il sorteggio del calendario della stagione 22/23

di Marco Innocenti

La cerimonia inizierà alle ore 12, in vista della prima giornata in programma il 13-14 agosto

La Lega Serie A ha stabilito l'orario ufficiale per il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A, già messo in agenda per venerdì 24 giugno. La cerimonia, che quest'anno si tiene in largo anticipo rispetto agli anni passati, prenderà il via alle ore 12 con i club della massima serie che conosceranno via via gli accoppiamenti del campionato che prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto.

Anche quest'anno sarà un calendario asimmetrico fra andata e ritorno, come avvenuto già quest'anno. Prima giornata il 13/14 agosto e ultima giornata il 3/4 giugno 2023, con la sosta per i Mondiali in Qatar fissata fra il 21 novembre e il 18 dicembre. Già decisi anche i turni infrasettimanali, che saranno 4 e sono in programma il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaio e il 3 maggio. A questi si aggiungeranno anche altre due soste per la Nazionale, dal 19 al 27 settembre e dal 20 al 28 marzo.