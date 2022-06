Serie A, ecco il calendario 2022/23: si apre con Samp-Atalanta e Spezia-Empoli

di Marco Innocenti

Alla seconda giornata subito sfida alle grandi con i blucerchiati impegnati in casa contro la Juve e le Aquile di scena a San Siro contro l'Inter

Si alza il sipario sul calendario 2022/23. Con un sorteggio in diretta, la Lega Serie A ha svelato gli incroci della prossima stagione che, per la Liguria, vedrà ai nastri di partenza Sampdoria e Spezia, dopo la retrocessione del Genoa in Serie B. Inizio il 13 agosto e chiusura il 4 giugno, con la pausa per il mondiale in Qatar fissata dal 13 novembre al 4 gennaio. Una sorta di doppio campionato, insomma, una novità assoluta per il calcio italiano.

La prima giornata vedrà la Sampdoria debuttare in casa al Ferraris contro l'Atalanta mentre lo Spezia, che esordirà al Picco, se la vedrà con l'Empoli. Alla seconda, subito due big match per le liguri con Sampdoria-Juventus e Inter-Spezia. Alla terza, Spezia-Sassuolo e Salernitana-Sampdoria. Alla quarta, la Samp ospiterà la Lazio mentre lo Spezia andrà a render visita alla Juventus. Alla quinta, la prima giornata che si giocherà a mercato chiuso, vedrà in campo Spezia-Bologna e Verona-Sampdoria.

In occasione del sorteggio dei calendari, il presidente della Lega Serie A Casini e l'amministratore delegato De Siervo hanno anche rivelato che, da quest'anno, l'annuncio di anticipi e posticipi sarà fatto con più giorni d'anticipo rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni e che tali annunci saranno fatti sette volte nel corso della stagione e non più dieci.

Nel video, l'intero calendario della stagione 2022/23, giornata per giornata.