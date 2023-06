Serie A, dietrofront della Lega: lo spareggio salvezza Spezia-Verona si giocherà a Reggio Emilia

Niente Udine, niente Dacia Arena: lo spareggio salvezza di Serie A tra Spezia e Verona si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Lega Serie A fa dietrofront sull'ipotesi di giocare in Friuli la partita decisiva per la permanenza nella massima categoria: una scelta che era stata mal digerita anche dalla politica spezzina e ligure, con tanti rappresentanti delle istituzioni (dal sindaco Peracchini al presidente della Regione Toti, passando per il consigliere regionale del Pd Natale e il presidente del consiglio regionale Medusei) che avevano espresso il loro disappunto verso uno stadio troppo vicino a Verona e che avrebbe rischiato di creare problemi di ordine pubblico, visto che il tragitto delle due tifoserie per raggiungerlo sarebbe stato il medesimo da Padova in poi.



Proprio il presidente Toti, appresa la notizia del trasferimento, ha commentato: “Accogliamo con favore la decisione di disputare al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona. Ringrazio il presidente Casini al quale ho scritto in mattinata chiedendo di non giocare la gara al “Friuli” di Udine, suggerendo invece una soluzione più equa come Reggio Emilia. Udine infatti sarebbe stata una scelta rischiosa dal punto di vista dell’ordine pubblico visto che i tifosi avversari sarebbero stati costretti a percorrere insieme il tratto che da Padova va a Udine. La sede di Reggio Emilia tutela invece la sicurezza e l’imparzialità”.