Serie A, anticipi e posticipi dei prossimi tre turni di campionato

di Marco Innocenti

Roma-Genoa si giocherà sabato 5 febbraio alle 15. Sampdoria contro il Sassuolo in campo domenica 6. Spezia sempre di scena al lunedì sera

La Lega Serie A ha reso noti i giorni e gli orari delle gare di campionato per i prossimi tre turni, fino cioé alla 26ª giornata in programma nel fine settimana del 19-20 febbraio. Ecco, nel dettaglio, giorni e orari di tutte le partite in calendario:

24ª GIORNATA

Roma-Genoa (sabato 5 febbraio alle 15, Dazn)



Inter-Milan (sabato 5 febbraio alle 18, Dazn)

Fiorentina-Lazio (sabato 5 febbraio alle 20.45, Dazn/Sky)

Atalanta-Cagliari (domenica 6 febbraio alle 12.30, Dazn/Sky)

Bologna-Empoli (domenica 6 febbraio alle 15, Dazn)

Sampdoria-Sassuolo (domenica 6 febbraio alle 15, Dazn)

Venezia-Napoli (domenica 6 febbraio alle 15, Dazn)

Udinese-Torino (domenica 6 febbraio alle 18, Dazn)

Juventus-Verona (domenica 6 febbraio alle 20.45, Dazn)

Salernitana-Spezia (lunedì 7 febbraio alle 20.45, Dazn/Sky).



25ª GIORNATA

Lazio-Bologna (sabato 12 febbraio alle 15, Dazn)

Napoli-Inter (sabato 12 febbraio alle 18, Dazn)

Torino-Venezia (sabato 12 febbraio alle 20.45, Dazn/Sky)

Milan-Sampdoria (domenica 13 febbraio alle 12.30, Dazn/Sky)

Empoli-Cagliari (domenica 13 febbraio alle 15, Dazn)

Genoa-Salernitana (domenica 13 febbraio alle 15, Dazn)

Verona-Udinese (domenica 13 febbraio alle 15, Dazn)

Sassuolo-Roma (domenica 13 febbraio alle 18, Dazn)

Atalanta-Juventus (domenica 13 febbraio alle 20.45, Dazn)

Spezia-Fiorentina (lunedì 14 febbraio alle 20.45, Dazn/Sky).



26ª GIORNATA

Juventus-Torino (venerdì 18 febbraio alle 20.45, Dazn)

Sampdoria-Empoli (sabato 19 febbraio alle 15, Dazn)

Roma-Verona (sabato 19 febbraio alle 18, Dazn)

Salernitana-Milan (sabato 19 febbraio alle 20.45, Dazn/Sky)

Fiorentina-Atalanta (domenica 20 febbraio alle 12.30, Dazn/Sky)

Venezia-Genoa (domenica 20 febbraio alle 15, Dazn)

Inter-Sassuolo (domenica 20 febbraio alle 18, Dazn)

Udinese-Lazio (domenica 20 febbraio alle 20.45, Dazn)

Cagliari-Napoli (lunedì 21 febbraio alle 19, Dazn)

Bologna-Spezia (lunedì 21 febbraio alle 21, Dazn/Sky).