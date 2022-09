Sea&Green presenta le sue meraviglie: appuntamento oggi alle 18 a Bordighera

Sea&Green, una festa di (fine) estate tra il mare e il verde di Bordighera. Oggi pomeriggio, alle 18, nello splendido scenario della ex chiesa anglicana, approda la terza edizione di Sea&Green Liguria, rivista del gruppo Edizioni Liguri, una nuova occasione per raccontare le meraviglie della nostra regione e per conoscere le storie di chi questa terra la abita, la viva e la promuove. Padrone di casa è, ovviamente, Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera. Con lui, per presentare la nuova edizione di Sea & Green ci saranno Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; Massimiliano Monti, amministratore unico delle Edizioni Liguri e del gruppo televisivo Telenord; Marco Scajola, assessore regionale al demanio e tutela del paesaggio e Gianni Berrino, assessore regionale al turismo.

Riparte così il nostro viaggio tra le bellezze, le eccellenze, gli artisti, le storie, i volti e le voci di una Liguria che Sea&Green vuole mostrare con una rivista unica nel suo genere: "È una vetrina che passerà di mano in mano, di casa in casa, per mettere in mostra tutto il bello della nostra terra" afferma l'editore Massimiliano Monti. "Tra interviste esclusive, come quella con Elisabetta Canalis, l'arte delle tele di Rubens, le 77 Bandiere Blu, i percorsi ciclabili, il progetto del Waterfront di Levante e molto altro con Sea&Green scoprirete una Liguria che sa accogliere in tutte le stagioni dell'anno".

"I numeri da record delle presenze turistiche - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - sono già superiori a quelli del pre-pandemia. E insieme ai tanti visitatori italiani, c'è stato anche il ritorno dei turisti stranieri: sinonimo di un territorio che è capace di soddisfare tutti i gusti e le aspettative. La Liguria - conclude Toti - è la meta più ambita, il luogo in assoluto da non perdere".