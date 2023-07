"Sea & Green Liguria", la rivista su fascino e bellezza della nostra terra "nasce" al Grand Hotel dei Castelli di Sestri Levante

E' stato presentato al Grand Hotel dei Castelli di Sestri Levante il quinto numero di Sea & Green Liguria, la rivista giunta al terzo anno di attività e dedicata al fascino della Liguria e alle sue eccellenze, all'idea che scegliere la nostra regione significhi riservatezza, charme, elevatissimi standard di ospitalità.

Madrina della serata è stata la conduttrice tv Matilde Brandi, al cospetto delle autorità: il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas; il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; Massimiliano Monti, editore di Telenord e di Edizioni Liguri che pubblica Sea & Green Liguria.

Fin dalla copertina, il nuovo numero di Sea & Green Liguria chiarisce lo spirito della pubblicazione: l'isola a forma di cuore, davanti a Bergeggi nella riviera di Ponente, uno dei tesori nascosti da scoprire. Sfogliando la rivista, incontriamo il centenario della città di Imperia, i siti e le strutture più suggestive, gli chef stellati di Liguria e l'incantesimo perenne di Portofino. Anche la scelta della location per la presentazione segue un canone chiaro: il Grand Hotel dei Castelli, una delle cinquanta destinazioni più ricercate al mondo, creazione del finanziere e mecenate Riccardo Gualino, quasi cent'anni fa, che costruì un sogno fuori dal tempo, tre castelli e una torre, servita da base a Guglielmo Marconi per alcuni dei primi esperimenti sulla trasmissione delle onde radio. E' stato anche set cinematografico, oggi è un hotel di eccezionale livello.

Sea & Green Liguria è un atlante delle bellezze della nostra regione, un invito a visitarla, a scoprire tesori che vanno da Villa Grock a Sanremo alle Cinque Terre, da Nervi al Tigullio, tra approdi turistici e resort esclusivi e uno sguardo all'alta cucina e ai nostri chef stellati. La Liguria è un incantesimo alla portata di chi sappia sognare la realtà.

Il sindaco Francesco Solinas, "padrone di casa", ha mostrato con orgoglio ai suoi ospiti la bellezza di Sestri: "E' una baia intatta, va scoperta tutto l'anno, i numeri indicano che Sestri Levante è all'altezza di un turismo di qualità sempre più elevata".

Per parte sua, l'editore Massimiliano Monti ha spiegato: "Questa rivista è fatta anche di immagini, quelle che restano negli occhi e nel cuore di chi visita e vive la nostra terra. Da Ponente a Levante, con le nostre 34 bandiere azzurre, l’offerta della Liguria è unica ed è giusto raccontarla in una rivista che è una realtà consolidata, in cui raccontiamo tutti gli eventi della nostra regione".

Infine il presidnte della Regione Giovanni Toti ha detto: "Grazie a Massimiliano Monti, questa rivista ha colmato una lacuna, ha dato alla Liguria un tipo di pubblicazione che già avevamo avuto modo di vedere all’estero e che qui mancava, che mette su carta la sintesi di un bouquet che volevano e dovevano presentare. E' un modo per dare una spinta a un marketing territoriale che vogliamo incentivare, il 20 per cento in più di turisti non è il solo elemento che ci stimola. Il turismo deve essere affrontato come un’industria, questa rivista ci aiuta a capire che il turismo non è affatto figlio di un Dio minore, i nostri competitori sono agguerriti e per questo dobbiamo investire e investire tanto. E poi investire sulla qualità, selezionato e gestendo i flussi, che non significa affatto dire che i turisti sono troppi: quando abbiamo mai sentito dire che una fabbrica produce troppo?".